La carne argentina se lució en un concurso internacional

La Argentina reafirmó su condición de productora de carnes bovinas de calidad al quedarse con 29 medallas en la 11° edición del concurso internacional World Steak Challenge

El World Steak Challenge 2025, celebrado en Ámsterdam, reunió a los mejores productores de carne bovina del mundo.

Un jurado internacional evaluó más de 300 cortes provenientes de los principales países productores y entregó un total de 304 medallas: 112 de oro, 109 de plata y 73 de bronce.

Argentina se consolidó nuevamente como una de las tres naciones más premiadas, reafirmando su prestigio internacional.

En la categoría "Lomo (Filet)", fueron galardonados con medallas de oro Azul Natural Beef, Fritz Fleisch & Fisch | Bēf&Co. (dos), Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. y Compañía Bernal S.A.

Con medalla de plata, Compañía Bernal S.A. y Quickfood / Marfrig; y, con medalla de bronce, Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. y Minerva Foods.

En la categoría "Bife Ancho (Ribeye)", el oro fue para Fritz Fleisch & Fisch | Bēf&Co., Frimsa S.A., Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. y Quickfood / Marfrig.

La plata, para Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.; y bronce, Azul Natural Beef S.A, Frimsa S.A. y Fritz Fleisch & Fisch | Bēf&Co.; y bronce, Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F., Compañía Bernal S.A. y Minerva Foods.

Y, en "Bife Angosto (Sirloin)", se quedaron con medallas de oro Azul Natural Beef S.A, Azul Natural Beef S.A; plata, Frimsa S.A., Fritz Fleisch & Fisch | Bēf&Co., Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F., Compañía Bernal S.A. (dos); y bronce, Frimsa S.A. y Quickfood / Marfrig.

"Este reconocimiento ratifica nuestro compromiso con la calidad, la trazabilidad y la sustentabilidad de nuestra producción, y nos impulsa a seguir llevando la carne argentina a los mercados más exigentes del mundo", destacó Gustavo Kahl, CEO de MBRF Argentina.

La ceremonia de entrega de premios del World Steak Challenge 2025 se realizará el lunes 10 de noviembre en Londres.

Los galardones obtenidos en el World Steak Challenge abren nuevas oportunidades para seguir posicionando la carne argentina en mercados internacionales y consolidar el prestigio global de sus cortes.