La cantautora uruguaya Florencia Nuñez visitó "Soy Nacional" en la previa a su concierto

Con más de diez años de trayectoria, se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música de su país, fusionando pop, indie y folk.

La cantante y compositora uruguaya Florencia Nuñez conversó con Sandra Mihanovich sobre un 2025 cargado de shows y conciertos tanto por su país como en Argentina, a un año del lanzamiento de su más reciente álbum “Fe”.

“Los premios están buenísimos porque celebran nuestra música” pero Florencia consideró que el mayor regalo es “ser libre y hacer lo que uno quiere en la vida”.

Anticipó que en el show que ofrecerá está noche en Buenos Aires, la gente “va a escuchar algo bastante parecido al álbum”.

También, Sandra contó detalles de la gira que la llevó a España y compartió material nuevo de David Tajer, con la producción de León Gieco, entre otros.