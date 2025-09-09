"La canonización de Carlo Acutis es el triunfo del amor y es lo único que vence al tiempo"

La canonización de Carlo Acutis, conocido como el "patrón de Internet", marcó un hecho histórico en la Iglesia católica al convertirse en el primer santo millennial. La ceremonia fue presidida por el papa León XIV frente a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde se recordó la vida del joven fallecido en 2006 a los 15 años.

Marcela Errecalde, periodista y amiga de la Asociación Carlo Acutis, dialogó con el equipo de Creer o reventar y contó por qué fue canonizado, al tiempo que resaltó: "Es una figura cautivante, creó tanto contenido digital que hay contenido disponible del propio santo, lo que hace que nos sentamos tan cercanos. La canonización es el triunfo del amor y es lo único que vence al tiempo, por eso seguiremos hablando de él".

La canonización representa un acontecimiento de enorme trascendencia, ya que acerca a las nuevas generaciones un ejemplo de fe vinculado a la era digital.

Carlo Acutis nació en 1991 y desde muy pequeño mostró interés por la informática, lo que le permitió utilizar internet como una herramienta de evangelización. Su vida estuvo marcada por una fuerte espiritualidad, combinada con un profundo compromiso social. En octubre de 2006 recibió el diagnóstico de una leucemia fulminante y falleció pocos días después, el 12 de ese mismo mes.

Su figura fue reconocida por difundir a través de plataformas digitales los llamados “milagros eucarísticos”, recopilando casos y testimonios que se transformaron en una página de referencia para jóvenes católicos en todo el mundo. Con esta canonización, la Iglesia busca dar un mensaje renovador que vincule la fe con las formas de comunicación contemporáneas.

La ceremonia, prevista originalmente para principios de 2025, había sido postergada tras el fallecimiento del papa Francisco en abril, lo que llevó a que el papa León XIV fuese el encargado de encabezar el acto que consagró a Carlo Acutis como santo de la generación millennial.