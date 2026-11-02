"La Canción de la Tierra", por la Sinfónica Nacional

Este viernes a las 20 horas en el Auditorio Nacional en el Palacio Libertad, con la dirección de Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta La canción de la tierra, de Gustav Mahler. Participarán como cantantes invitados la mezzosoprano Guadalupe Barrientos y el tenor Fermín Prieto.

Obra en seis movimientos, Mahler la llamó ‘una sinfonía de Lieder’. Había proyectado hacer de ella su Novena, pero después cambió de opinión.

Como siempre, la actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual aquí partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 horas.