La campeona de las empanadas salteñas nos cuenta los detalles de su receta

Gloria del Valle Aguirre es de Chicoana, Salta y ganó el Primer Concurso Provincial de esta comida típica de nuestro país.

Gloria conversó con Andrea Bisso en Viva la Pepa, recordó el galardon obtenido en 2022 durante el Primer concurso Provincial de la Empanada salteña y contó detalles de la receta que utiliza para armar su plato que, aseguró, debe tener 16 repulgues.

Las empanadas salteñas llevan una competencia histórica contra las de otras provincias como las Tucumanas o Jujeñas y esta disputa por la mejor empanada nunca termina: varias provincias tienen receta propia y, cada una de ellas se postulan en esta competencia con miles de fanáticos.

Con o sin papa, frita o al horno, con azucar, con aceitunas o sin ellas . . . En la actualidad se suelen preparar de la misma forma que hace doscientos años, con carne magra, cebolla de verdeo, comino, pimentón, mucho ají y es que son tan ancestrales como el pan y forman parte de muchas tradiciones argentinas.