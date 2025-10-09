“La Campaña”: un juego estratégico que devuelve el cara a cara

El diseñador Eloy Pérez Maisenti presentó La Campaña, un juego de mesa argentino que combina táctica, azar y partidas ágiles para dos a cinco jugadores.

Con un formato de cartas ilustradas por Lucas Damián Cafiero, la propuesta invita a conquistar territorios y administrar recursos en partidas de unos 20 minutos.

“La idea fue crear algo rápido, fácil de aprender y que conecte a las personas fuera de las pantallas”, explicó Pérez Maisenti.

El título forma parte del crecimiento de la industria local de juegos de autor y ya cuenta con torneos y eventos en distintos puntos del país. Los próximos serán el 16 de octubre en Shops y el 25 en Geek Out, donde se realizarán demostraciones abiertas al público.