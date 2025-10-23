"La campaña del kirchnerismo solo pasa por voltear al presidente Milei"

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que "la campaña del kirchnerismo sólo pasa por voltear al presidente Milei" y dijo que por ese motivo "no se puede avanzar con reformas clave para Argentina, como son la laboral y la impositiva".

Adorni sostuvo que "en los próximos años queremos avanzar con esas reformas" y manifestó que para cumplir con ese objetivo "necesitamos tener más fuerza en el Congreso y un Gabinete que avance en ese sentido".

El vocero presidencial destacó que "hay que terminar con el concepto de que si no se es oficialista se vota en contra del Gobierno porque esto le hizo mucho mal a la Argentina".

"La campaña del kirchnerismo pasa por voltear al presidente Milei pero hay muchos políticos racionales que quieren que al país le vaya mejor y puede ser que no opinen exactamente igual que LLA pero que pueden colaborar con el proceso de las reformas de segunda generación que se tienen que llevar a cabo", agregó.

Adorni remarcó que "en el tema impositivo el consenso sobre las reformas debería ser mayoritario", aunque aclaró que "sin embargo aparece un diputado como Máximo Kirchner que dice que hay que ponerle impuestos a los ricos, que hay que imprimir o entrar en default marcando otro camino que la gente no va a elegir el domingo".

"Esta es una campaña con muchos condimentos raros, con golpes bajos y con mucho morbo y por eso hay que tener mucho cuidado con las versiones y las cosas que no son ciertas", advirtió el funcionario.

Por último, Adorni se refirió a la renuncia del ahora excanciller Gerardo Werthein, a quien definió como "un engranaje clave en el acuerdo con Estados Unidos, el más importante de la historia".

"Quizás haya entendido que su ciclo estaba concluido con un gran trabajo", estimó.

Además, recalcó que "el presidente va a decidir el nuevo Gabinete el lunes, tras las elecciones" y manifestó que "el presidente Milei tiene Plan B y C para seguir adelante y el lunes va a decidir con qué engranajes quiere llevar adelante ese proceso".

Adorni también confirmó que Santiago Caputo tendrá un "rol formal" en el Gobierno y se quejó porque "los medios dicen muchas barbaridades en relación a los cambios en el Gabinete y creo que es por sensacionalismo".