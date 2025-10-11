La Cámara Nacional Electoral resolvió que Santilli encabezará la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

El tribunal rechazó de ese modo el fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla, que disponía que ese lugar fuera ocupado por la segunda candidata de la lista, Karen Reichardt, tras la renuncia de José Luis Espert.

El pedido había sido efectuado por los apoderados de LLA para modificar el orden de la Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral, compuesta por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, no se expidió sobre la reimpresión de boletas.

El tribunal fundamentó su pronunciamiento en la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género.

Para los jueces, Ramos Padilla se apartó injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente.

Además, señaló que el juez desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos.