La Cámara Inmobiliaria explicó los cambios que habrá desde el 31 de marzo

Julio Panero, de la Cámara Inmobiliaria de la provincia, indicó que “La situación de la provincia no es buena, no creo que aumente mucho los valores por el poder adquisitivo bajo de Jujuy, pero aquel inquilino que cumplió con lo que decía el decreto y no pagó los aumentos, ahora tendrá que ponerse al día en las respectivas cuotas de las deudas, pero aquí la mayoría no cumplió, y entendió que tarde o temprano iba a llegar el fin del congelamiento por lo que fue pagando lo que venía marcado en los contratos”.

“La realidad es que la mayoría de los propietarios prefieren tenerlos alquilados porque no les conviene tenerlos vacíos por los impuestos que tienen que seguir pagando. Y en relación a la declaración del inmueble a la AFIP, creo que beneficia solamente al estado, porque en cuanto al monto no beneficia ni al propietario ni al inquilino, aunque puede producir algún aumento para este último por los impuestos que el propietario tiene que pagar a la AFIP”, finalizó Panero