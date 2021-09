La Cámara Electoral recuerda los protocolos para ir a votar el domingo

El subdirector de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Gustavo Masón, enumeró los pasos a seguir para las y los ciudadanos que acudan a las urnas el próximo domingo, en el marco de las elecciones primarias de medio término. Hay que llevar lapicera propia y el sobre no se cierra con saliva, según adelantó el funcionario en Nacional Rosario, entre los principales puntos del protocolo sanitario.

“El uso de tapabocas es obligatorio, la fila se hace afuera, sintetizamos nuestras manos, mostraremos el DNI, que no va a ser tocado por el presidente de mesa. Llevo mi bolígrafo”, enumeró Masón en declaraciones al programa Grande Chiqui (9 a 12 hs.), y siguió: “Luego del ingreso al cuarto oscuro con mi sobre, coloco la boleta. Doblo la solapa superior y es suficiente ese modo de cierre. No usar saliva para cerrar el sobre. Se puede pegar y usar cinta adhesiva si no me convence doblar la solapa”.