La Cámara de Comercio rechazó el proyecto del concejal Javier Brande

Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio opinó en Radio Nacional sobre el proyecto del concejal Javier Brande de convertir la calle San Martín en peatonal los domingos y feriados de 10 a 16 y manifestó que “San Martín es nuestra avenida comercial y se trabajó muchísimo para este centro comercial a cielo abierto. Me parece que no es el lugar adecuado, no creemos que sea así".

Fernández dijo que "el concejal Branca asumió el compromiso para hacer modificaciones y nosotros tomamos el compromiso de trabajar y apoyar a los emprendedores y artesanos".

La presidenta de la Cámara de Comercio reconoció que su objetivo es que "tanto los artesanos como emprendedores lleguen a ser comerciantes. Damos constantemente capacitaciones gratuitas para ellos. Por eso estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto”.

“Afortunadamente, entendieron que no estamos en contra de su actividad y que creemos que necesitan un espacio. Mientras tanto, ofrecimos publicitarlos por nuestras redes y hacer eventos para apoyar estos microemprendimientos", agregó Fernández.

Para finalizar consideró que "los revendedores de productos, que no son artesanos ni productores, están trabajando con deslealtad a la parte comercial. Ellos no tienen empleados, no pagan servicios y demás".