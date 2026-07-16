La Cámara Argentina del Libro aseguró que “casi 5 de cada 10 editoriales” aumentaron sus ventas

La Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó el informe de ventas que hubo en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y aseguró que "casi 5 de cada 10 editoriales", es decir, el 47.3% de los consultados pertenecientes a la entidad, registraron un aumento en sus ventas respecto al año pasado.

El estudio elaborado en conjunto con los profesionales que integran el laboratorio de datos Núcleo de Innovación Social (NIS) se basó en una encuesta llevada a cabo en mayo de este año, con 110 socios que participaron del evento, en el que también informaron que el 28,2% de los editores mantuvo sus ventas igual que en 2025, mientras que el 24.5% indicó que bajaron.

Entre otras informaciones, se supo que el ticket promedio de ventas "fue de $28.487, es decir, un 23% más en términos nominales" que en 2025 y que, en términos reales "cayó un 7,1%". En cuanto a los cambios en los consumos del público, indicaron que "más de la mitad de los expositores" observó que hubo "compras más chicas" o de libros "más económicos".

“La feria es un evento trascendental para nuestra industria. El público, con más o menos dinero disponible, se sigue acercando y nosotros nos preparamos para recibirlos ansiosos de mostrar todas las novedades y nuestros catálogos", aseguraron los organizadores y expositores del evento.