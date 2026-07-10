La Cámara Argentina de Turismo busca promover el turismo invernal

La Cámara Argentina de Turismo presentó InvernAR, una campaña digital destinada a promover el turismo de invierno en todo el país, invitando a argentinos y visitantes a descubrir la amplia diversidad de experiencias que ofrece cada destino durante esta temporada.

La temporada de invierno representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo interno y mostrar la enorme diversidad de experiencias que ofrece Argentina. La campaña busca inspirar a los viajeros a vivir el invierno desde una mirada federal, resaltando la identidad y los atractivos de nuestro país.

En este marco Hernán Mundo conversó con Laura Teruel, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo que dio detalles del programa.

"Los destinos de nieve estánn muy bien y activos aguardando el turismo".

La funcionaria detalló que si bien no hay muchas reservas, esto se debe a que "el consumo está cambiando y como ocurre en otros lugares del mundo, los argentinos están viajando menos días pero más veces en el año".

Además señaló que "los destinos son buscados por calidad y Argentina es muy requerida no sólo por sus paiseajes sino por la calidad de sus servicios".