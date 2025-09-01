La Cámara Argentina de Comercio respaldó la continuidad del rumbo económico

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó los avances macroeconómicos logrados hasta ahora por la gestión de Javier Milei, al subrayar: "El rumbo que encaró este gobierno es lo que nosotros venimos planteando históricamente".

"Venimos sosteniendo que el rumbo económico de un país es no gastar lo que no se tiene, tatar de lograr un equilibrio fiscal que en cien años lo tuvimos solamente en siete oportunidades; eso es algo inédito y lleva a la decadencia", sostuvo, al tiempo que manifestó: "Es como cualquier economía doméstica o cualquier empresa, uno no puede gastar más de lo que ingresa porque al poco tiempo se funde. Los países no se funden pero llevan a la pobreza de su población".

En ese sentido, Grinman señaló que "a mediados del año que viene, si se mantiene este rumbo, estaremos en una inflación de menos del 1% mensual y eso sería algo inédito".

"En el 2023 se vendía mucho porque había una desesperación por sacarse rápidamente esos papelitos de colores del bolsillo porque perdían valor hora a hora", dijo el presidente de la CAC.