La Callejera: dos décadas de música, giras y danza entrelazada

Ariel “Chaco” Andrada y Diego Leguizamón, integrantes de La Callejera, visitaron a Silvia Maruccio en la mañana de Nacional Folklórica para repasar su presente y adelantar parte de su gira 2024. Con más de 22 años de carrera, la banda consolidó su identidad desde la danza y la raíz folklórica del litoral y el norte argentino.

El grupo suma cuatro discos y numerosas colaboraciones junto a artistas como Los Rojas, Coplanacu, Pachi Herrera, las Hermanas Vera y Adrián Maggi, entre otros. “Siempre llevamos la danza como estandarte, porque empezó desde ahí, desde los ritmos vivos regionales”, contó Andrada.

La Callejera continúa presentándose en todo el país: el 8 de noviembre en Villa Dolores, el 9 en Cosquín, el 23 en Pergamino, el 28 en Laguna Larga y el 29 en Guanchilla. En marzo regresarán a Buenos Aires con un show en Palermo.

Durante la entrevista interpretaron una chacarera bonaerense de Adrián Maggi, y repasaron la historia de “En el grito del monte”, canción que grabaron junto a las Hermanas Vera en homenaje a Don Coco Gómez.