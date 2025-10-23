La búsqueda de los jubilados en Patagonia: ¿cómo es la geografía del terreno por donde se los busca?

Martín Pérez, guía baqueano de Patagonia Salvaje en diálogo con Diego Ramos y equipo, habló sobre la desaparición de la pareja de jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, de quienes aún no se sabe nada de su paradero.

"El terreno es de una consistencia muy frágil, a pesar de que se vean mesetas. En Rocas Coloradas está lleno de sumideros. Es la huella histórica que tienen los cerros alrededor del área. El paso que quisieron hacer es "off road". El camino te va anunciando que las condiciones no son óptimas", describió.

Pérez advirtió que en este tipo de lugares se suele ir de "a dos vehículos" por lo adverso del terreno. "Hay muchas hipótesis, pareciera que enconttraron unas huellas en un sendero que estaba marcado. Donde se quedó la camioneta y hasta donde termina el camino, son 15 km, podrían haber bajado y volver sobre sus pasos", agregó.