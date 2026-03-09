La brutalidad como respuesta ante conflictos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó varios casos de hechos delictivos ocurridos en 2025 donde la brutalidad se repite como factor común.

Para desentrañar la multiplicidad de factores detrás de esta dinámica violenta y las posibles medidas de prevención, recibieron la visita de la abogada y perfiladora criminal Constanza Lamarque.

“Existe una violencia reactiva o impulsiva muy fuerte”, advirtió, “cualquier roce cotidiano hoy se ve como un ataque personal”.