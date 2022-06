“La brecha digital es la brecha social”

Osvaldo Nemirovsci, ex Diputado Nacional por Río Negro, ex Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital y Director de PIRCA – Observatorio Audiovisual, dialogó con Punto sur sobre las políticas de comunicaciones y accesibilidad en nuestro país.

“El gobierno nacional no parte de reconocer que Internet de alta velocidad no es un tema de bajar películas, sino que mejora las economías y las condiciones de vida de muchas personas en países periféricos como el nuestro.

“Internet no solo es un servicio esencial sino como un dato para mejorar la calidad de vida de la gente”.

