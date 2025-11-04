La Boca, barrio emblemático de Buenos Aires

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicamos un segmento especial al barrio de La Boca, símbolo de la identidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Recorrimos la historia del barrio desde sus orígenes portuarios, los conventillos y la llegada de los inmigrantes, hasta sus íconos más reconocidos: Caminito, La Bombonera y la obra de Benito Quinquela Martín, el pintor que retrató la vida y el color del Riachuelo.

El programa también recordó al músico Juan de Dios Filiberto, autor de Caminito y figura esencial del tango, nacido y criado en La Boca.

Una emisión para descubrir la historia, el arte y la pasión de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires.