La Birra Bar representa a la Argentina en el mundial de hamburguesas en Dubai

La Birra Bar, la hamburguesería nacida en el barrio de Boedo, representa a la Argentina en el Dubai Burger Championship, evento que reúne del 8 al 11 de enero en esa ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos a 15 hamburgueserías locales y cinco internacionales.

"Ser seleccionados entre únicamente cinco hamburgueserías internacionales, en un evento de esta magnitud y en una plaza tan exigente como Dubai, es una validación enorme del camino que venimos recorriendo desde hace más de 20 años", señalaron Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de la marca.

La invitación al campeonato respondió a un proceso curado por la organización, a cargo de Iñaki López de Viñaspre (fundador de la cadena Sagardi y organizador del festival Meat & Fire en Barcelona), que busca reunir a las marcas más influyentes y premiadas del mundo de la hamburguesa.

Para esta competencia, La Birra Bar desarrolló una hamburguesa exclusiva, creada especialmente para el campeonato, con pan de receta propia y un blend exclusivo de carne Wagyu que involucró meses de trabajo, pruebas y ajustes entre los equipos de todo el mundo.

Fundada en un pequeño local del barrio de Boedo en 2001 por la familia Cocchia, La Birra Bar cuenta actualmente con 14 locales en Buenos Aires, cinco en Miami, dos en Madrid y dos en Santiago de Chile.