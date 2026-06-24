La biotecnología argentina gana protagonismo en el escenario global

Puna Bio, empresa creada por científicas tucumanas, cerró exitosamente su ronda de financiación Serie A liderada por Corteva Agriscience y sumó posteriormente a la Fundación Gates -en lo que representa su primera inversión en una compañía latinoamericana-.

Fundada en 2020, la compañía desarrolla productos biológicos a partir de microorganismos de ambientes extremos (llamados extremófilos) para mejorar la eficiencia productiva de los cultivos en un contexto atravesado por la variabilidad climática.

La empresa surgió después de más de 25 años de investigación en la Puna argentina de las científicas María Eugenia Farías, Elisa Violeta Bertini y Carolina Belfiore, quienes la crearon junto al economista Franco Martínez Levis, cofundador y CEO.

La investigación no solo se centró en estos microorganismos que evolucionaron durante millones de años en condiciones límite como alta radiación, salinidad, sequía o escasez de nutrientes, sino también en comprender cómo interactúan con plantas autóctonas capaces de desarrollarse naturalmente en ambientes hostiles.

A partir del estudio de esos mecanismos biológicos de adaptación, la compañía desarrolla bioinsumos que los trasladan a cultivos extensivos, contribuyendo a mejorar su nutrición y su capacidad de respuesta frente al estrés, con el objetivo de aportar mayor estabilidad productiva en distintos entornos.

“Desarrollamos productos biológicos para el agro, pero no trabajamos con microorganismos tradicionales, sino con extremófilos aislados de la Puna argentina, que tienen características diferenciales para enfrentar condiciones adversas”, explica Martínez Levis.

Para demostrar que la innovación científica puede traducirse en resultados concretos a campo, Puna Bio desarrolló desde la primavera de 2020 una red nacional de ensayos integrada por expertos independientes e instituciones como el INTA.

“La ciencia aplicada nos permite desarrollar soluciones concretas que acompañan al productor en la toma de decisiones y en la eficiencia de sus sistemas productivos”, señala Bertini.

Hoy, la empresa cuenta con un equipo de más de 50 personas y una plataforma integral de investigación y desarrollo que incluye desde la prospección en ambientes extremos hasta la producción de cientos de miles de litros de productos año a año; y posee una colección propia de más de 2.500 cepas propietarias.

El crecimiento de la compañía también estuvo acompañado por el reconocimiento de organizaciones internacionales.

Puna Bio fue distinguida por la Falling Walls Foundation con el premio Science Breakthrough of the Year en la categoría Science and Innovation Management, un reconocimiento a avances científicos con impacto transformador.

Asimismo, recibió el apoyo y la validación de entidades como la Bayer Foundation, que destacaron el potencial de su desarrollo biotecnológico aplicado a una agricultura más sostenible.

Puna Bio avanza en la adaptación de sus tecnologías para nuevos mercados, incluyendo su implementación en África en colaboración con la Fundación Gates, con foco en pequeños productores y seguridad alimentaria.

“Desarrollamos tecnologías innovadoras y diferenciales, con ciencia líder a nivel mundial, para brindar soluciones a los productores que mejoren su rentabilidad de forma sustentable”, completa Martínez Levis.