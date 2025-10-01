La biografía humana como herramienta para comprender nuestra infancia

En diálogo telefónico con María Fernanda Heras, la escritora e investigadora Laura Gutman presentó su propuesta de biografía humana, un enfoque alternativo a la terapia clásica. A partir de más de 40 años de experiencia, contó cómo comenzó acompañando a madres y luego amplió su trabajo hacia padres y adultos en general, siempre poniendo en el centro las huellas de la infancia. Gutman explicó que muchas de las narrativas sobre nuestra niñez responden a discursos maternos y no necesariamente a lo que realmente vivimos. Su método propone rastrear esos vacíos emocionales y comprender cómo impactan en la vida adulta, los vínculos y la crianza. También habló sobre sus libros —entre ellos La biografía humana y El poder del discurso materno— y sobre la dificultad de conseguirlos en Argentina, aunque están disponibles en plataformas digitales y en Amazon.