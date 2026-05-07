"La Bienal del Chaco es una gran oportunidad para ver trabajar a artistas y esta edición será histórica"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de Gustavo Insaurralde, curador general de la Bienal del Chaco y asesor de la Fundación Urunday.

También, conversamos con Gastón Pulero, Director Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, de Secretaría de Cultura de la Nación.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Gustavo Insaurralde ha desarrollado exposiciones y publicaciones en la escena de las artes visuales del norte argentino con proyección nacional e internacional.

De cara a la Bienal del Chaco que se realizará en Resistencia entre el 17 y 26 de julio, como curador general nos contó las particularidades que tendrá esta edición que definió como histórica.

“Es el acontecimiento cultural más importante del año en la región y el país”. “Es una plataforma cultural que hoy, después de casi 40 años, reúne 10 programas culturales donde no sólo está la escultura en el centro, sino la música, las artes visuales, escénicas, los emprenderos”.

Para esta edición, “se postularon 393 artistas de 70 países y sólo elegimos a 10 artistas. Argentina estará representada por el escultor Néstor Vildoza”.

“Hay participantes para el lado que quieras mirar del planisferio”.

También Insaurralde repasó el proceso histórico que convirtió a Resistencia en la capital nacional de las esculturas y recordó a Fabriciano Gómez, “el alma mater de la Bienal”.

“Esta edición va a ser histórica. Por primera vez los especialistas en patrimonio del mundo llegan a Chaco para reunirse y tener su sesión anual. Nos llena de orgulloso que eligieran Resistencia".

“Es una gran oportunidad para ver trabajar a artistas”, resumió y dio detalles de cómo es el proceso de selección de los escultores que formarán parte de este “taller a cielo abierto”.

Por su parte, Gastón Pulero, Director Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, de Secretaría de Cultura de la Nación, dio cuenta de las acciones que se impulsan.

“Hay que trabajar mucho, es un gran desafío, uno está acostumbrado y empieza a tener otros contactos”.

Respecto a la Bienal de Venecia, precisó que “llevamos una propuesta diferente, es algo histórico; por primera vez se hace un envío argentino público-privado”.

“Estamos muy emocionados porque fue un trabajo bastante duro”, reconoció.

Al mismo tiempo, destacó la actual etapa que atraviesa la cultura a partir de la gestión llevada adelante.

“Siempre hubo artistas pero que se estén visibilizando y se empiecen a organizar, se están dando muchas cosas”, evaluó.

Otro de los ejes de la charla fue la Feria GusTAR y anticipó el GusTAR Patrio previsto para el 23, 24 y 25 de mayo en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.