La bicicleta: medicina sobre ruedas

La bicicleta se considera una "ayuda médica" o incluso una "medicina sobre ruedas" debido a su capacidad para prevenir, tratar y rehabilitar diversas condiciones de salud física y mental. En varias ciudades se ha impulsado la iniciativa de la "receta bicicleta", donde profesionales de la salud prescriben formalmente su uso como parte del tratamiento médico.

Por este tema, la especialista en medicina deportiva y pediátrica, Nuria Marina Serrano, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "andar en bicileta suma a nuestra salud, como toda actividad física".

Serrano, además, dijo que "es un deporte que nos permite mantenerlo por muchos años porque no tiene impacto. Es decir, que es accesible para todo el mundo".

A diferencia de correr, el ciclismo no genera un impacto directo en las articulaciones porque el peso recae sobre el asiento, convirtiéndose en una herramienta clave para pacientes con artrosis u osteoartritis de rodilla al fortalecer los músculos de soporte, mejorar la movilidad y reducir el dolor mediante sesiones moderadas.