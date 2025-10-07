La Bersuit Vergarabat repasó su historia y anticipó su show en el Movistar Arena

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Gustavo “Cóndor” Sbarbati, Daniel Suárez, Carlos Martín y Juan Subirá, integrantes actuales de La Bersuit Vergarabat, en una charla cargada de recuerdos, humor y emoción.

Entre anécdotas sobre sus inicios, las giras, las pausas y los reencuentros, la banda habló de la fuerza que los mantiene unidos y del valor de seguir haciendo música con amigos.

“Somos una cooperativa, funcionamos así desde hace años. La música nos sigue uniendo”, contaron entre risas.

También recordaron sus primeras canciones, la química en el escenario y el privilegio de poder seguir girando juntos.

El 14 de noviembre se presentarán en el Movistar Arena, celebrando los 25 años de Hijos del culo y repasando clásicos de toda su carrera, con invitados especiales y una puesta a la altura de su historia.