La Base Esperanza enfrenta las bajas temperaturas del invierno polar

La llegada del invierno austral profundiza las condiciones extremas en la Antártida Argentina, donde las bajas temperaturas, los fuertes vientos y las largas horas de oscuridad forman parte de la vida cotidiana de quienes permanecen en las bases permanentes. En la Base Antártica Esperanza, una de las más importantes del país, este escenario exige una preparación constante para sostener las tareas científicas y logísticas durante todo el año.

Fernando Ezequiel Sosa, teniente coronel y jefe de la Base Esperanza, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó las particularidades del clima que atraviesa actualmente la dotación. En ese marco, remarcó las exigencias que impone el invierno antártico y el trabajo permanente que realiza el personal para garantizar el funcionamiento de la base.

"Estamos con 13 grados bajo cero y no tenemos nada de viento. Estamos acostumbrados a vientos de 60km y ráfagas de hasta 100km, que eso dispara la térmica y a veces la duplica. El tiempo acá cambia muy rotundamente", detalló.

Si bien se trata de registros habituales para esta época del año, las condiciones meteorológicas pueden variar rápidamente debido a la influencia de los vientos y de los sistemas climáticos propios de la península antártica.

"Tomamos todas las previsiones. Es tan cambiante el clima acá que capaz que en una hora o dos, de ser un día espectacular aparece un temporal que pega tres o cuatro días", agregó Sosa.

La Base Esperanza, ubicada en el extremo norte de la Península Antártica, mantiene actividad durante todo el año y alberga personal militar, científico y técnico. Además, cuenta con instalaciones permanentes que incluyen escuela, servicios de salud, registro civil y la emisora LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la señal de radio más australes del mundo.

Durante el invierno, la temperatura media en la base ronda los 10 grados bajo cero, aunque las sensaciones térmicas pueden ser considerablemente más bajas debido a los fuertes vientos característicos de la región. Estas condiciones convierten a la Antártida en uno de los ambientes más desafiantes del planeta para el desarrollo de actividades humanas permanentes.

La presencia argentina en la Antártida constituye una política de Estado sostenida durante más de un siglo. En ese marco, las bases permanentes cumplen un rol estratégico para la investigación científica, la observación meteorológica y el fortalecimiento de la presencia nacional en el continente blanco.