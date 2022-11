"La bandera de los bloqueos en Brasil es pedir el golpe militar"

Pasaron prácticamente dos días hasta que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro hablara luego de conocerse los resultados de quién conducirá el país a su salida. Estas declaraciones esperadas y un tanto sobrias han comenzado una nueva etapa en lo que se espera sea una transición pacifica. En La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con Néstor Bercovich desde Brasil, para poder tener de primera mano las repercusiones que son inminentes.

Al aire de Nacional Córdoba dijo sobre el discurso: "No despeja, todavía no se sabe qué efecto va a tener, no reconoció la derrota, al menos explícitamente, habló de que los bloqueos en las rutas tiene que ver con irregularidades en el proceso electoral y legitimo los procesos de protestas". Al momento del discurso los bloqueos de rutas superaban los 250.

Se le consultó sobre qué percepción tiene estando en Brasil, sobre la posibilidad de un golpe o acción contra Lula, a lo que respondió: “Personalmente, si bien hay alarmismo hay tranquilidad porque no hay riesgo de golpe a Lula, no existe posibilidad de que haya un episodio como el capitolio de Trump en Brasil". A lo que agregó: "Yo creo que de alguna manera, estos episodio y los hechos previos a la elección, esto de armar movimientos sociales de resistencia armada bolsonarista, ha generado una descalificación del accionar del actual presidente”.

“Es muy probable que haya alentado esos bloqueos, hay que ver cómo se mueven las fichas. Me parece que no va a pasar nada, los bloqueos han generado caos vehicular, los gobernadores se han visto obligados ha movilizar su policía militar para despejar las rutas y es una vía que está condenada a fracasar”.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

La Vuelta a Casa, de Lunes a Viernes de 18 a 19hs.

Con la conducción de Judith Gerbaldo y Raúl Viarruel.