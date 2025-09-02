La banda repasó su historia y anunció su gira rumbo a Obras Sanitarias

En una nueva emisión de Amnesia por Nacional Rock 93.7, Pablo Valente, Nabila Jatib, Damián Zárate y Manu Campimaier recibieron a Gustavo y Beto de Los Pérez García.
Entre anécdotas, risas y confesiones, la banda habló de sus 30 años de carrera, el vínculo de amistad que los une desde la secundaria y el privilegio de poder vivir de lo que aman.
También adelantaron detalles de su show en Obras Sanitarias el 27 de septiembre, con una lista que promete clásicos y estrenos, mientras siguen girando por San Luis, Mendoza, San Juan y otras provincias.
Con guitarras y piano en mano, regalaron a la audiencia una versión íntima de El tren de oriente y recordaron que cada canción cobra nueva vida cuando el público la hace suya.
