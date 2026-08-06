La banda argentina que cambió el rock en español

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicó un programa especial a Soda Stereo, una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español.

El recorrido repasó el surgimiento del trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en la Buenos Aires de comienzos de la década de 1980, en el contexto de la recuperación democrática y el renacimiento cultural argentino.

El programa abordó la evolución musical del grupo, desde sus primeros discos hasta obras fundamentales como Signos, Doble vida, Canción animal, Dynamo y Sueño Stereo, además de analizar el impacto de canciones emblemáticas como «Cuando pase el temblor», «En la ciudad de la furia» y «De música ligera».

También se recordó la despedida de 1997, la histórica gira Me verás volver y el legado artístico de Gustavo Cerati. Una propuesta, con la conducción de Juan Sixto, para comprender cómo Soda Stereo transformó la música popular latinoamericana y se convirtió en un símbolo cultural que continúa vigente en todo el mundo.