La balanza comercial volvió a crecer en octubre y completó 23 meses de ciclo positivo

La balanza comercial arrojó un saldo positivo de U$D 800 en octubre y completó su 23° mes consecutivo de superávit, según informó el Indec.

El resultado positivo en el intercambio de bienes y servicios se produjo en un mes en el que las exportaciones alcanzaron los U$D 7.954 millones y las importaciones sumaron U$D 7.154 millones.

Según el Indec, el volumen exportado creció un 13,9% en octubre.

El informe del organismo detalla que el total del intercambio comercial (la suma de exportaciones e importaciones) registró un aumento interanual del 14,9% para llegar a los U$D 15.107 millones.

Los datos desestacionalizados mostraron una baja del 1,7% frente a septiembre, aunque la tendencia-ciclo registró una leve mejora de 0,5%.

Además, destacaron un fuerte incremento en Productos Primarios, que se elevaron 63,8% interanual y sumaron U$D 743 millones adicionales, con cantidades exportadas crecieron 71% y precios que cayeron 4,3%.

También mejoraron las ventas externas de Combustibles y Energía, que subieron 12,8% con un aumento de 24,3% en cantidades y una caída de 9,1% en precios.

Las Manufacturas de Origen Industrial sumaron U$D 2.351 millones, con un incremento interanual de 8,1%, con un aumento de precios del 9,6% y una baja en las cantidades del 1,3%.

Los diez principales productos de exportación concentraron el 53,6% del total enviado al exterior y entre ellos se destacaron harina y pellets de soja, porotos de soja, aceite de soja en bruto, aceites crudos de petróleo, vehículos de carga y oro para uso no monetario.