La balanza comercial de abril marcó un superávit de US$204 millones

La balanza comercial de abril reportó un superávit de US$ 204 millones, con lo que el acumulado de los primeros cuatro meses del corriente año marcó un saldo positivo de US$1.265 millones.

En abril, las cantidades importadas superaron a las exportadas, a pesar de que el índice de términos del intercambio mostró un incremento de 2,4%.

Las exportaciones sumaron US$ 6.664 millones, lo que representó un incremento interanual de 2,3%.

Esta suba fue impulsada por un alza de 3,2% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 0,8%.

Por su parte, las importaciones alcanzaron un total de US$ 6.460 millones, lo que representó un incremento interanual de 37,3%.

Este crecimiento en el monto respondió a un aumento de 41,9% en las cantidades importadas y a una disminución de 3,2% en los precios de los productos adquiridos.

De esta forma, en los cuatro primeros meses de 2025, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron US$ 25.361 millones, lo que significó un incremento de 5,8% respecto a igual período del año pasado, mientras que las importaciones sumaron US$ 24.096 millones, con un crecimiento de 35,7%.

Exportaciones por grandes rubros

Las exportaciones en abril crecieron 2,3% respecto a igual mes de 2024 (US$ 153 millones), debido al aumento en las cantidades vendidas (3,2%), ya que los precios cayeron 0,8%.

Los envíos de Productos Primarios se incrementaron 10,8% (US$ 166 millones) por una suba en los precios y en las cantidades de 1,3% y de 9,4%, respectivamente.

Los subrubros que más aumentaron fueron cereales (US$ 52 millones); y pescados y mariscos sin elaborar (US$ 47 millones).

En abril, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial crecieron 5,5% (US$ 90 millones). En este rubro las mayores subas se reflejaron en material de transporte terrestre (US$ 55 millones) y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (US$ 44 millones).