“La bajante del río Paraná durará todo el año que viene”

“En el puerto de Corrientes se registran 40 Cm. de altura, hubo descenso de un metro en los últimos días especialmente en este tiempo que, se supone, es de lluvias que además escasean en el Brasil todo eso combinado al manejo de las represas. No hay perspectivas de lluvias que cambien la situación y es evidente que el 2022 también será de bajante, recordemos que son 3 años consecutivos que tenemos esta situación. La Cuenca del Paraná, especialmente en el Brasil tiene déficit de lluvias, llueve, pero no lo suficiente y ese país almacena agua en las represas, y nosotros desde Yacyretá para abajo sufrimos las consecuencias. Hasta ahora la región litoral no tiene previsiones de precipitaciones que estén por encima de lo normal y permitan una recuperación del río, el contexto es extraño pero tenemos una idea de lo que puede pasar. Estamos midiendo el río desde hace 120 años es decir que apenas conocemos una parte ínfima de su historia de 10 mil años”, expresó el ingeniero en Recursos Hídricos y docente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

DESCARGAR

LRA 26 Radio Nacional Resistencia – 620AM-96.7FM

El tapón y la rosca | lunes a viernes de 09 a 12 |

Equipo: Marcela Vaquer, Patricia Leguiza, Noelia Moreyra, Néstor Guevara, Paola Escalante, Rubén Di Giuseppe, Diego Rodríguez