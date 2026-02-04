La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva aseguró que "la baja de la edad de imputabilidad es una deuda pendiente que estamos por saldar" y dijo que "excepto en Brasil, en el resto de la región los menores son punibles desde los 13 años".

Monteoliva remarcó que "esto tiene una clara explicación que es que las organizaciones criminales cada vez utilizan a más menores para delinquir" y sostuvo que "con el proyecto que impulsa el Gobierno se apunta a evitar que esos chicos sigan en la calle haciendo una carrera delictiva".

"También tiene como objetivo dar una respuesta a las familias que fueron víctimas del accionar delictivo de estos menores", agregó.

La ministra de Seguridad también se refirió a las organizaciones sociales y dijo que "alentaban protestas que no eran genuinas, algo que quedó muy claro cuando aplicamos la ley antipiquetes".

"Las protestas eran un manejo de los gerentes de la pobreza que manoseaban al conjunto de la sociedad aprovechándose de la pobreza de la gente", destacó la funcionaria.

Monteoliva aclaró que el Gobierno "no está en contra de las protestas genuinas" pero aclaró que "el planteo es que las marchas sean con orden y sin perjudicar al resto de la sociedad, como sucede en los países serios".

Además, la ministra de Seguridad recordó que "las negociaciones por la liberación del gendarme Nahuel Gallo son permanentes". "Junto a Gendarmería estamos acompañando y asistiendo a toda la familia de Gallo", remarcó.

Por último, Monteoliva enfatizó que "se seguirá profundizando el control en las fronteras impidiendo el ingreso de personas con antecedentes penales o que no tengan su documentación en regla".