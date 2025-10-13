"La ayuda del Tesoro norteamericano llega porque en Argentina hay un problema político y no económico"

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la ayuda del Tesoro norteamericano "llega porque identifica que en Argentina hay un problema político y no económico" y porque "está claro que la volatilidad en los mercados no tiene que ver con el contexto económico".

Caputo dijo que esto quedó muy claro porque el kirchnerismo no ocultó su intención de que así sea y remarcó que Estados Unidos "apoya porque también está de acuerdo con el rumbo de Argentina y esto es fundamental".

"Es un disparate pensar que el apoyo de Estados Unidos va a traer condicionamientos y quienes piensan de esa manera buscan minimizar la noticia económica más importante que conozco desde que hago uso de razón", destacó el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario puntualizó que "el apoyo va en favor de los argentinos porque el Tesoro de Estados Unidos aseguró que va a hacer lo necesario para que nos vaya bien, como lo hizo para salvar al Euro en 2012".

"La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen por este camino va a hacer lo necesario para que todo salga bien", agregó.

Caputo aclaró que Estados Unidos no pide nada a cambio por su ayuda "porque el acuerdo va a beneficiar a los dos países y nadie va a pedir algo para perjudicarnos o para provocarse un daño a sí mismo".

"Es erróneo pensar que en un acuerdo alguien se beneficia y otro sale perjudicado", indicó.

El ministro de Economía precisó que en el marco del acuerdo con Estados Unidos "se habló de inversiones en la economía real, en cosas que son fundamentales para la vida cotidiana de los argentinos".

Además, sostuvo que la ayuda del Tesoro norteamericano "es posible porque desde el primer día de su mandato el presidente Milei dijo que sus principales aliados era Estados Unidos e Israel e invirtió tiempo y viajes en construir esta relación".

En otro orden, Caputo aclaró que el swap de 20 mil millones de dólares otorgado por Estados Unidos "no invalida el swap de 18 mil millones de dólares con China".

"Ahora, en la región y en el mundo, el principal aliado de Estados Unidos es Argentina y esa circunstancia nos va a traer beneficios para lograr más y mejores inversiones", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.