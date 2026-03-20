La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo

La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada en ambos sentidos durante el fin de semana largo por la instalación de nuevos puentes vehiculares, peatonales y ferroviarios.

El corte se extenderá desde la medianoche del viernes hasta el miércoles a las 5 de la mañana.

Las obras incluyen la colocación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que permitirá unir ambos lados de la traza. También se avanzará con el montaje de un puente ferroviario para el ramal del Belgrano Sur.

Como consecuencia, el servicio entre Sáenz y González Catán circulará de forma limitada durante el fin de semana, sin llegar a la estación Dr. Sáenz.

En cuanto al tránsito, solo se podrá acceder a la autopista desde las subidas de avenida Argentina o avenida Escalada para conectar con la AU 25 de Mayo.

Como alternativas, se recomienda utilizar avenidas como General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia.

Las obras forman parte del plan de transformación de la Dellepiane en una “autopista parque”, con mejoras en conectividad, seguridad vial y espacios públicos.

El proyecto contempla además un corredor exclusivo para colectivos, nuevas colectoras y un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios verdes y áreas deportivas.

Según datos oficiales, la iniciativa busca beneficiar a unos 200 mil vehículos diarios y mejorar la calidad de vida de más de 60 mil vecinos de la zona.