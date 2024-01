La Asamblea Lesbotransfeminista en alerta ante “la quita de derechos”

“Milei nos quiere hacer ver como madres y víctimas y no como sujetos de derechos, afectadas por la desigualdad estructural”, indicó la secretaria adjunta de ATE Rosario e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista, Liliana Leyes, y se refirió a las próximas acciones definidas en el espacio para repudiar el DNU y la ley ómnibus. “Nos estamos organizando para fortalecer la unidad”, remarcó la dirigente en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, e invitó al próximo encuentro, el lunes que viene en la sede de Amsafé (ubicada en Catamarca 2330).

La militante feminista y sindical aseguró que el actual “es un momento importante desde el colectivo para estar presentes y marcar el camino que venimos haciendo desde hace tantos años”, porque afirmó que “el DNU y la ley ómnibus nos quita derechos” a las mujeres y disidencias. “Es importante escucharnos –dijo en el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.), aún las personas que votaron a Milei tienen que ser escuchadas, porque están pensado que no debieron votarlo”. Y agregó: “Tienen que encontrar un lugar donde poder expresarlo. Así que invitamos a quienes estén organizadas y a quienes no. Lo que pasó, en parte tiene que ver con que no se escuchó al pueblo”.