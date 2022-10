La asamblea anual de la FEMER se reunió en ciudad 

El Presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), Fernando Vázquez indicó en nuestra emisora que en la asamblea se detalló la Memoria y Balance anual de la entidad, el cual fue aprobado por los presentes.

En nuestra ciudad, se realizó la asamblea anual de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), en la cual se detalló la Memoria y Balance anual de la entidad, el cual fue aprobado por los presentes, también se conversó acerca del estado de situación de varias obras sociales, entre ellas Osde, Jerárquicos Salud, IOSFA y Osprera.

Fernando Vázquez, es Presidente de la FEMER, y en Arriba la Mañana, dialogó al respecto.

En este sentido, señaló “Desde la Femer se hicieron reiterados pedidos a las obra social OSDE, que no han sido cumplimentados ni acordados. Esta situación genera un gran descontento por parte de los profesionales médicos de toda la provincia” remarcó Vazquez.

Por otro lado, indicó “El coseguro es un pago acordado con la obra social, pero sabemos que algunos médicos cobran un plus que no avalamos, vale aclarar que la mayoría no cobra este plus” señaló Vázquez.

Finalmente, puntualizó “En la provincia tenemos más de 90 convenios y representamos a mas de 2.000 médicos” sostuvo Vázquez.