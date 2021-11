La artista que cambió la reglas en el Pre-Cosquín

En #EspléndidaSiesta hablamos con Ferni de Gyldenfeldt, artista no binaria que pateó el tablero en el Pre-Cosquín, logrando que se quiten las categorías de "voz femenina" y "voz masculina" y se impuso como intérprete en la sede porteña del certamen.

DESCARGAR

La artista competirá nuevamente en las noches del 18 y 19 de diciembre en Cosquín para avanzar rumbo a la ronda final sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, donde conocerá si finalmente clasifica rumbo a alguna de las nueve noches de la 62° edición del Cosquín.

La intérprete de formación académica comparte con su hermana no binaria Luchi el proyecto Ópera Queer y además integra el conjunto Allpa Munay, que en 2019 publicó “Yupanqui inédito” gracias al encuentro y colaboración directa de su hijo, Roberto “Kolla” Chavero.

En esa veta nativa, Ferni decidió inscribirse para los Pre-Cosquín, certámenes que se realizan en sedes desparramadas por toda la geografía nacional y que habilitan a nuevos valores a ser parte del encuentro más importante del folclore argentino.

La casa porteña de este año del Pre-Cosquín -en su 50° edición para nuevos valores- fue el Teatro San Martín, donde Ferni se impuso el domingo 26 de septiembre, pero la reglamentación del certamen entonces no contemplaba que una persona autopercibida de un género distinto al biológico pudiera competir en la categoría escogida.

A Ferni le fue negada su clasificación en el “Rubro Solista Vocal Femenino” a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje otorgado por el jurado integrado por Mónica Abraham, Franco Luciani y Marian Farías Gómez, lo que motivó una denuncia recogida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Según se relata en la denuncia, la organización alegó que Ferni no podía competir en la categoría “voz femenina” ya que en su DNI figuraba el sexo masculino. Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino.

Como resultado de esa denuncia, Cosquín anuló las categorías de “voz femenina” y “voz masculina” del Pre-Cosquín y se consagra el rubro “voz solista” sin distinción de género con hasta dos personas seleccionadas.

Tras la intervención del Inadi y la disposición de la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín para rever la reglamentación del certamen, la sede porteña volvió a abrirse el 7 de octubre pasado y la intérprete obtuvo por fin su pasaje al tramo definitorio de la competencia.