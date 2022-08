La artista puntana Gabriela Toledo participa de una nueva edición de BADA

Para Gabriela, BADA es una oportunidad nuy grande ya que asisten más de 300 artistas. "Acá no hay intermediario entre artista y cliente. En mi caso particular lo que más me gusta es el intercambio con otros artistas, allí surgen un montón de ideas. Te terminás formando gracias al contacto con otros artistas", afirmó Gabriela Toledo. Podés seguir sus publicaciones en su perfil de Instagram @bygabi.toledo.