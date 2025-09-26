La artista pionera en ilustración con bolígrafos

Oriunda de la ciudad bonaerense de Avellaneda comenzó a experimentar con esta técnica “hace 7 años y medio” y, gracias a eso, se convirtió en una ilustradora reconocida internacionalmente. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita de la diseñadora gráfica, graduada en la Universidad de Buenos Aires que, desde los estudios de Radio Nacional, brindó detalles de su búsqueda creativa.

“Empecé como a explorar y buscar mi propia técnica”, admite Maricel Lasetz, “fue mi mamá quien me sugirió probar con bolígrafos”.

“Nunca imaginé que iba a llegar al lugar que llegué”, reconoció también.

Precisó que, para comenzar, “me enfoco mucho en la mirada” de las personalidades que retrata y señaló la importancia de “la paciencia y la tranquilidad”.

Al hacer un balance de lo que aspira con su arte, indicó que “para mí es importante dejar una huella y que, con un simple bolígrafo, se puede hacer una obra de arte”.

“Mi desafío es que se considere el bolígrafo una herramienta de arte, como la acuarela y el óleo”.

Messi, Maradona, Quino, Charly García, son algunas de las figuras que retrató apelando a esta técnica.