La artista gaditana La Mare visitó "Soy Nacional"

En su segundo viaje a la Argentina, la compositora, música y cantante de Cádiz, región del sur de España, conversó con Sandra Mihanovich sobre su presente y compartió alguna de sus canciones en los estudios de Radio Nacional.

“Están pasando cosas muy bonitas”, admitió La Mare, “estoy muy feliz y agradecida” dijo junto a Xerach.

Su proyecto se caracteriza por la fusión de ritmos y estilos, tradicionales del norte al sur de la península, con matices del folclore latinoamericano y toda su raíz africana.

Fuerza, sensibilidad, humor, compromiso, y mucha buena vibra, son algunas de las cosas que pueden describir a La Mare y se perciben en sus canciones.

También, Sandra recibió la visita de Victoria Birchner, una de las nuevas voces de la música argentina de raíz folklórica y Franco Luciani, uno de los mejores armoniquistas nacionales.

“Ahora estamos oficialmente haciendo cosas juntos”, dijo Luciani sobre las presentaciones que prepara esta dupla maravillosa para septiembre y octubre.