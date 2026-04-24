La arquitecta Stella María Solanas visitó LRA 53 San Martín de los Andes y habló sobre el patrimonio de la ciudad

La arquitecta Stella Maria “Tili” Solanas, visitó el estudio de LRA 53 Radio Nacional San Martín de los Andes, y conversó con Nico Yacoy sobre el patrimonio y la arquitectura de esta ciudad neuquina por Radio Nacional. Radicada allí hace 52 años contó cómo descubrió el lugar y toda su riqueza.

"Me empapé de los cambios de la ciudad, de las etapas históricas de San Martín de los Andes. Esa era una arquitectura regional o vernácula, no había caminos y la gente construía con lo que tenía cerca. Del otro lado de la cordillera, ya teníam mucho conocimiento de cómo hacerlo con los materiales de la zona", contó.

Solanas explicó que pasados los primeros años y las primeras construcciones de San Martín de los Andes, la arquitectura del lugar ya comenzó a una etapa más profesional. "Instalaron los primeros códigos de edificación, tratando de mantener una imagen regional. Bustillo se caracterizó por eso. Techos con pendientes, madera como material predominante, aquí hay pendientes y eso se ve en las casas. Aquí las ventanas fueron cambiando mucho, al principio venían los vidrios repartidos y pequeños por el traslado. Luego con mejores caminos se pudo traer paños más grandes. Hoy ya hay grandes ventanales y permite ver el verde y la naturaleza", describió.

"Del patrimonio arquitectónico de San Martín de los Andes, es interesante observar las primeras casas de madera con techos simples del primer período. Luego se instaló el Parque Nacional Lanín, y empieza una arquitectura más compleja. Tiene más recortes en los techos, con lucarnas, con uso de la piedra y los troncos apilados", agregó.