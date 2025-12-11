La Argentina volvió al mercado de deuda en dólares tras ocho años de ausencia

Después de casi una década sin acceso regular a los mercados de deuda en moneda extranjera, Argentina logró colocar US $1.000 millones en bonos denominados en dólares, marcando un retorno significativo del país al financiamiento internacional. La emisión del nuevo Bonar 2029N, con cupón de 6,5 % y vencimiento a cuatro años, se realizó bajo legislación argentina y recibió ofertas por más de US $1.420 millones de parte de más de 2.500 inversores, lo que refleja un renovado interés de los mercados tras ocho años de ausencia de colocaciones similares.

Sebastián Cao, analista económico de Econométrica, dialogó con Creer o reventar y destacó que esta operación responde a una mejora en las condiciones de confianza de los inversores, impulsada por señales de estabilidad económica y resultados políticos recientes. Según explicó, regresar a los mercados de deuda en dólares —tras estar fuera de ellos desde 2018— es una señal de que la Argentina puede empezar a normalizar su acceso al crédito internacional, aunque aún con condiciones exigentes y tasas relativamente altas.

"Esto es un paso a paso. Ahora debería bajar el riesgo país, luego esto posiblemente podría permitir salir en poco tiempo con otra licitación en mejores tasas", expresó.

La colocación del Bonar 2029N se concretó a una tasa de rendimiento de 9,26 % anual, ligeramente por encima del objetivo inicial fijado por el Ministerio de Economía, lo que indica que los compradores exigieron un retorno mayor para compensar el riesgo asociado a los títulos argentinos. Aun así, el monto adjudicado completa la meta oficial de US $1.000 millones, lo que permitirá al Gobierno enfrentar parte de los vencimientos de deuda previstos para enero de 2026 sin tener que usar las restringidas reservas internacionales.