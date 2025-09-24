La Argentina volvió a agradecer el apoyo de los EEUU

El presidente Javier Milei agradeció este miércoles a su par estadounidense Donald Trump y al secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, por su "firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino".

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”, afirmó Milei en su cuenta de X.

Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos… https://t.co/sXJk3SRg3B — Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

Y completó: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su cuenta de X: "Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent”.

“Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", concluyó.