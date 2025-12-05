La Argentina regresa al mercado de deuda en dólares

Así lo anunció este viernes el ministro de Economía Luis Caputo, que precisó que se trata de un bono a cuatro años con un cupón de 6,5% en dólares bajo ley local y vencimiento en 2029.

Lo recaudado permitirá al país pagar parte de los próximos vencimientos, destacó el ministro de Economía, para quien “es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”.

La amortización se realizará en un único pago al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029; y tanto la suscripción como el pago deberán concretarse exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

La cartera económica explicó que esta licitación se enmarca en un contexto de reducción de las tasas de rendimiento de los bonos soberanos argentinos en dólares.

Según un informe de la Secretaría de Finanzas, esta compresión de tasas está vinculada al impacto del resultado electoral y al desempeño del programa económico vigente.

Con este escenario, el Tesoro considera que puede ampliar sus objetivos financieros y cubrir vencimientos sin afectar las reservas netas del Banco Central.

Así, los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos de capital correspondientes a los Bonar 30 y Bonar 29, programados para el 9 de enero de 2026.

La posibilidad de refinanciar estos pagos mediante nuevas emisiones forma parte de la estrategia para ordenar el perfil de vencimientos y permitir que el Tesoro evite presionar sobre el mercado de cambios.