La Argentina lidera el mercado mundial de maní

Sólo en el primer semestre del año, las ventas al exterior crecieron casi 30% respecto del mismo período de 2024.

Durante el año pasado, las exportaciones alcanzaron los 1.190 millones de dólares, el valor más alto de los últimos 22 años.

La Argentina consolidó su posición como el principal exportador global de maní al registrar 23% del total de las exportaciones mundiales.

El país lidera el mercado internacional ocupando el quinto lugar en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.

En 2024 las ventas al exterior alcanzaron un récord de 1.190 millones de dólares, lo que representa un aumento de 12% en comparación con 2023.

Se trata del valor más alto del período 2002-2024, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De acuerdo al INDEC, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322 mil toneladas de maní y sus derivados por 487 millones de dólares, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.

Entre los productores de maní con cáscara, la Argentina ocupa el 8° puesto, con 1,48 millones de toneladas en 434 mil hectáreas sembradas por unos 900 productores.

Casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.

Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos.

Y, de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.

El cultivo se implanta en su gran mayoría en el suroeste de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano.

También la producción se expandió a Buenos Aires (14%), La Pampa (4%), San Luis (3%), entre otras zonas.

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas (23,3% respecto de julio del año pasado) y se alcanzó un volumen de producción de 1.800.000 toneladas (+20%).

En tanto, se presenta un rendimiento a nivel nacional que se ubica en torno a los 34 quintales por hectárea.

Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.