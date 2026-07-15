La Argentina espera la semifinal ante Inglaterra con una jornada de temperaturas agradables

La jornada de este 15 de julio estará marcada por dos protagonistas: las condiciones meteorológicas estables que predominan en gran parte del país y la expectativa por el partido que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra por el Mundial. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán agradables en buena parte del centro y norte argentino, mientras que el sur continuará registrando valores propios del invierno.

En la Ciudad de Buenos Aires el día se presenta nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima prevista de 17. Condiciones similares se observan en gran parte de la región central, donde Córdoba alcanzará los 22 grados, Santa Fe llegará a los 21 y Entre Ríos tendrá una máxima de 21 grados bajo un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas más elevadas se concentrarán en el norte del país. Catamarca, Formosa y Santiago del Estero alcanzarán los 24 grados, mientras que Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán llegarán a los 23 grados. Estas condiciones favorecerán una tarde templada en gran parte de la región, acompañada por cielos despejados o parcialmente nublados.

En la región cuyana también se esperan marcas agradables para la época del año. San Juan tendrá temperaturas entre 3 y 21 grados, Mendoza entre 6 y 18, y San Luis alcanzará una máxima de 22 grados, aunque con predominio de nubosidad durante buena parte de la jornada.

La Patagonia continuará siendo la zona más fría del país. Santa Cruz registrará temperaturas entre -2 y 3 grados, mientras que Tierra del Fuego oscilará entre -2 y 2 grados bajo cielo despejado. En Chubut, Río Negro y Neuquén se espera mayor presencia de nubosidad y algunas neblinas matinales, con máximas de entre 14 y 15 grados.

Con este panorama, gran parte de los argentinos podrá seguir las alternativas del encuentro frente a Inglaterra bajo condiciones meteorológicas favorables. Entre cielos despejados, temperaturas agradables y la ilusión mundialista en marcha, el país vivirá una jornada donde el invierno dará una tregua para acompañar otra cita importante de la Selección.