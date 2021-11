“La Argentina debe refundarse y redefinirse como afrodescendiente”

“Soy afrodescendiente y en esta situación de nuestro país es superparticular pues hablamos de una sola y hay muchas argentinas, pero está vista desde una visión porteña que se autopercibe blanca y la impone a todo el mundo. En trabajo en diferentes grupos siempre digo que nacemos en el continente más mestizo del mundo con las poblaciones originarias primero y después con la llegada de algunas culturas europeas y lo más seguro es que todes seamos descendientes de europeos,originarios y africanes, nadie tiene duda de eso, pero la gente desconoce sus orígenes. También está bueno que se interpele a través de las mujeres que habilitan otras luchas como la diversidad de género, al lenguaje y debe incluir a toda la sociedad. Me reconozco como afrodescediente pero la sociedad no me discrimina de la misma manera, porque eso depende del lugar donde se habla. Argentina debe refundarse y redefinirse como afrodescendiente”, dijo el músico, escritor, percusionista y docente nacido en Dinamarca.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

Programa: "CHE NEGRE". Martes de 15 a 16