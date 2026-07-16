La Argentina celebra el pase a la final del Mundial en una jornada con temperaturas en ascenso

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial tras la victoria ante Inglaterra encuentra al país atravesando una jornada con temperaturas en ascenso y condiciones estables en gran parte del territorio. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro y el norte argentino registrarán máximas muy superiores a las habituales para esta época del año, mientras que la Patagonia continuará bajo un escenario más invernal.

En la Ciudad de Buenos Aires el miércoles se presenta con cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 20 grados. También se espera una jornada templada en gran parte de la región central, con máximas de 27 grados en Córdoba, 26 en Santa Fe y Entre Ríos, y 24 grados en San Luis.

El norte del país será nuevamente la región más cálida. Formosa alcanzará los 31 grados, mientras que Chaco y Corrientes llegarán a los 30. Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero registrarán máximas de 29 grados, en tanto que Tucumán y La Rioja alcanzarán los 28 grados. Las condiciones estarán acompañadas por cielos despejados o parcialmente nublados, favoreciendo una tarde agradable en gran parte de la región.

En Cuyo también se observará un importante contraste térmico entre la mañana y la tarde. San Juan pasará de una mínima de 3 grados a una máxima de 26, Mendoza alcanzará los 18 grados y La Rioja llegará a los 28. La amplitud térmica será una de las características más destacadas de la jornada en el oeste argentino.

La Patagonia mantendrá temperaturas significativamente más bajas. Chubut tendrá una máxima de 14 grados, Río Negro llegará a 16 y Neuquén alcanzará los 13 grados. En Santa Cruz se esperan temperaturas entre -2 y 2 grados, mientras que Tierra del Fuego registrará una mínima de -3 y una máxima de apenas 1 grado, con algunas nevadas recientes en distintos sectores de la provincia.

Después de una noche de festejos por el pase de la Selección a la final, gran parte del país disfrutará de una jornada estable y con temperaturas inusualmente elevadas para julio. El contraste entre el ambiente casi primaveral del norte y el frío persistente del extremo sur vuelve a reflejar la diversidad climática que caracteriza a la Argentina.