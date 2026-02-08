La Argentina brilló con su cocina en Madrid Fusión 2026

Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Nación, el pabellón argentino en la 24° edición de Madrid Fusión Alimentos 2026 demostró una potencia gastronómica diversa e innovadora, profundamente ligada a su territorio.

La presencia nacional proyectó a la cocina argentina como una expresión contemporánea, innovadora y con identidad propia, en diálogo con los grandes debates de la gastronomía global.

La participación argentina fue impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación y PromArgentina -Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional- junto a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (Fehgra).

La propuesta argentina fue muy bien recibida por el público y por referentes de la gastronomía presentes en el evento, quienes resaltaron la calidad de las iniciativas y el interés genuino que despertaron los productos y la mirada integral presentada por el país.

El evento cerró con 1.722 congresistas, más de 25 mil visitantes y 224 empresas expositoras; y fue, además, la edición más grande e internacional con visitantes provenientes de 61 países y la mayor presencia de cocineros en su historia.

Con un stand oficial de más de 100 m2 en el predio ferial de IFEMA, el país presentó una propuesta con curaduría general del chef Dante Liporace -ideólogo de Mercado de Liniers (Buenos Aires) y Dantte (Madrid)-, articulada en torno al lema “El origen como vanguardia”, una mirada de la cocina argentina que proyecta futuro a partir de su territorio y sus saberes.

En este contexto, la biodiversidad argentina fue el eje del recorrido de experiencias gastronómicas y artísticas.

La mirada federal estuvo representada por los chefs Gunther Moros (Misiones), Luciano Nanni (Santa Fe), María Florencia Rodríguez (Jujuy), Patricio Negro (Mar del Plata), Matías Gutiérrez (Mendoza) y Alejandra Repetto (Santa Cruz).

En tanto, y en una lógica de cocina abierta y contacto directo con el público, el pabellón también contó a con la presencia de chefs embajadores Marca País con base en España como Gastón Riveira (La Cabrera), Javier Brichetto (Piantao), Germán Carrizo y Carito Lourenço (Fierro, estrella Michelin), Gabriela Tassile (Diseñadora de experiencias de cocina y asesora gastronómica) y Lucas Bustos (Gurisa).

La propuesta se completó con Emiliano Yulita (chef ejecutivo de El Mercado en el Faena Hotel Buenos Aires) y una destacada presencia de la vitivinicultura y la coctelería argentina, a través de degustaciones, maridajes y masterclasses a cargo del sommelier Maximiliano Pérez (El Mercado Faena), Pilar Oltra (Vinology y WOFA) y Diego Cabrera referente de la coctelería argentina en el mundo.

A su vez, el cruce entre arte y gastronomía sumó una dimensión sensorial con la intervención de la artista visual Nicola Costantino, representante argentina en la 55° edición de la Bienal de Venecia, que jerarquizó la propuesta y reforzó su identidad cultural.

“Desde Madrid Fusión valoramos muy positivamente la participación de Argentina en la cumbre gastronómica más influyente del mundo, porque reafirma el posicionamiento del país como una potencia gastronómica diversa, innovadora y profundamente ligada a su territorio”, destacó Félix Rivadulla, subdirector de Vocento Gastronomía, de Madrid Fusión.

Según Rivadulla, “el stand de Argentina se ha mostrado como un espacio dinámico y participativo, donde profesionales, chefs y prescriptores internacionales pudieron descubrir la riqueza de sus productos y el talento de su escena culinaria”.

A lo largo del año, una mesa estratégica impulsará acciones como el acompañamiento a las provincias a través del programa GustAR y la participación en ferias y mercados nacionales e internacionales con el fin de fortalecer la marca Gastronomía Argentina, ampliar la oferta exportable, promover el turismo gastronómico y consolidar al país como un referente global.